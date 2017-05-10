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Испанская оппозиция призвала Мадрид не быть "вассалом" администрации США

Международная панорама
10 мая, 13:11 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Представитель левых Пабло Бустиндуи также обвинил Соединенные Штаты в том, что они нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии без разрешения Совета Безопасности ООН

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МАДРИД, 10 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанская партия "Подемос" ("Мы можем") призвала центральное правительство не быть "вассалом" американской администрации. Об этом заявил  представитель левых Пабло Бустиндуи, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

Он подверг критике отношения Мадрида и Вашингтона, а также политику президента США Дональда Трампа. Депутат "Подемос" обвинил Соединенные Штаты в том, что они нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии "без соответствующего разрешения Совета Безопасности ООН", а также провоцируют "ядерную напряженность" на Корейском полуострове и "гонку вооружений".

Бустиндуи считает, что "политика этого правительства (Испании) по отношению к США вызывает беспокойство и является неприемлемой". По словам депутата, пиренейское королевство "не должно быть ничьим вассалом, тем более опасного правительства Трампа".

На критику "Подемос" отреагировала министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль. Глава ведомства подчеркнула, что отношения Мадрида и Вашингтона являются "очень плодотворными". Она назвала США "ключевым партнером и стратегическим союзником" Испании. Министр уточнила, что отношения между странами "основаны на взаимном доверии, что имеет важное значение для защиты" пиренейского королевства.

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