Представители ЛНР выехали на подконтрольную Киеву территорию для верификации пленных

ЛУГАНСК, 10 мая. /ТАСС/. Делегация провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехала на подконтрольной Киеву территорию для начала процесса верификации пленных. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Как сообщил корреспонденту ЛИЦ, "делегация ЛНР в составе трех женщин пересекла контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской".

Ранее представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева сообщала, что Киев на последнем заседании подгруппы согласился с предложением ЛНР и ДНР провести верификацию пленных представителями комитетов матерей. Выезд делегации республики был запланирован на 4 мая, однако представители ОБСЕ попросили перенести начало верификации на 10 мая.

Верификация - это процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в разрезе выполнения положений "Минска-2" в части обмена пленными по формуле "всех на всех" и амнистии участников конфликта в Донбассе. Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов Комплекса мер по выполнению минских соглашений.