Шведская прокуратура просит продлить срок подготовки обвинения по теракту в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 10 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Ведущий дело о теракте в Стокгольме заместитель главного прокурора Ханс Ирман подал в среду ходатайство о продлении срока предъявления обвинения по делу лица, задержанного по подозрению в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 г. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

"До завершения предварительного расследования необходимо провести масштабные следственные действия, такие как допрос, анализ, установление фактов и техническая экспертиза", - приводятся в сообщении слова Ирмана.

Ранее полиция сообщала, что следствие по делу может занять один год.

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании Spendrups, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли.

По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана. Обвинения ему должны были быть предъявлены до 11 мая.