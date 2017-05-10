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В Таиланде полиция установила личности исполнителей взрыва в супермаркете

Международная панорама
10 мая, 13:41 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Полиция пока не называет имена подозреваемых, но сообщила, что все они "имеют криминальное прошлое"

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БАНГКОК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Полиция Таиланда установила личности подозреваемых в причастности к двум взрывам в супермаркете Big C в южной провинции Паттани, в результате которых, по уточненным данным, ранения во вторник получил 61 человек.

Как сообщает в среду газета Bangkok Post, установлены личности четверых человек, участвовавших непосредственно в процессе доставки взрывного устройства к супермаркету. Их имена в полиции пока не разглашают, однако известно, что все они "имеют криминальное прошлое".

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Как отмечают в местной полиции, вчерашняя атака на супермаркет Big C напоминает "почерк сепаратистов", действующих на мусульманском юге Таиланда. У стен магазина сначала сработало одно взрывное устройство, а через несколько минут взорвался пикап, припаркованный у одного из выходов. "Это свидетельствует о том, что злоумышленники преследовали своей целью массовое убийство. К счастью, подозрительный автомобиль был вовремя замечен охраной, а люди эвакуированы через другой выход", - сообщил представитель регионального командования Прамот Промин.

Среди пострадавших много детей. В момент взрыва в магазине находилось большое число покупателей, пришедших с детьми за товарами к новому учебному году. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает Bangkok Post.

На территории крайнего юга Таиланда, к которому относятся провинции Паттани, Яла и Наратхиват, действует специальный режим безопасности. В регионе уже более 11 лет орудуют исламские сепаратисты, добивающиеся отделения от Бангкока. Здесь практически не бывает туристов.

Супермаркет Big C, где во вторник прогремели взрывы, дважды становился объектом для атаки неизвестных в 2005 и 2012 годах, когда на парковке магазина сработало взрывное устройство, а также был совершен поджог. Тогда в результате этих происшествий никто не пострадал.

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