Иранский аятолла призвал кандидатов в президенты быть осмотрительными в высказываниях

ТЕГЕРАН, 10 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Аятолла Хосейн Нури Хамедани выступил с обращением к кандидатам в президенты, которые ведут в эти дни агитационную кампанию перед намеченными на 19 мая выборами. Он призвал их воздерживаться в ходе выступлений перед избирателями от резких высказываний, взаимных обвинений и клеветы.

Поводом для этого обращения послужило недавнее заявление поддерживаемого иранскими реформаторами действующего президента ИРИ Хасана Роухани. В 2013 году (на предыдущих выборах, ставших для Роухани победными) "иранский народ заявил, что выбирает путь свободы", на предстоящих выборах "он еще раз скажет "нет" тем, кто в течение 38 лет (со времени исламской революции 1979 года) практиковал экзекуции и аресты", заявил баллотирующийся на второй срок президент. "Эти слова являются для нас весьма болезненными, поскольку ставят под вопрос все достижения страны за 38-летний период исламского строя", - подчеркнул аятолла Хамедани, имеющий титул "марджаа ат- таглид" (буквально "источник для подражания"), который дает право выносить фетву - обязательное для исполнения шиитами религиозное предписание.

Начавшаяся достаточно спокойно избирательная кампания в Иране в последние дни переросла в жесткое противостояние между кандидатами от реформаторов и консерваторов. В понедельник Роухани обвинил соперников из консервативного лагеря в намерении возвести в Иране стены между мужчинами и женщинами.

"Когда-нибудь они (консерваторы) примут решение строить на тротуарах в Тегеране стены, чтобы отделить друг от друга пешеходов мужского и женского пола", - заявил он. Бывший депутат меджлиса (иранского парламента) консерватор Али Реза Закани назвал это высказывание "просто смешным". "На самом деле стена уже возведена. Это стена между нынешним правительством торговцев и простыми иранцами, в тарелках которых пусто", - указал он.

Основной соперник Роухани на выборах выдвинутый в кандидаты консерваторами бывший генпрокурор ИРИ Эбрахим Раиси признал, что планирует возвести стену. Однако вовсе не на тротуарах, а "между казнокрадами и народом, чтобы оградить народное добро от расхищения".

Борьбу за пост президента Ирана ведут шесть кандидатов. Фаворитами считаются Роухани, Раиси и мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф. Кроме них в президентской гонке участвуют первый вице-президент Эсхак Джахангири и два бывших министра - экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. Если это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать два лидера по итогам первого.