Премьер Индии Моди и Дмитрий Рогозин обсудили развитие двусторонних отношений

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Премьер- министр Индии Нарендра Моди провел встречу с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным. Как сообщается на сайте индийского премьера, на встрече обсуждались вопросы российско-индийских отношений.

"Вице-премьер России Дмитрий Рогозин встретился сегодня в Нью-Дели с премьер-министром Нарендрой Моди. Лидеры обсудили развитие индийско-российских двусторонних связей", - указывается на сайте.

Дмитрий Рогозин начал рабочую поездку в Нью- Дели. В центре внимания на его встречах в индийской столице находится подготовка к двустороннему саммиту, который пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге.

Ранее Рогозин провел встречу с главой МИД Индии Сушма Сварадж. На пресс-конференции по итогам этой встречи российский вице-премьер отметил, что стороны также обсудили вопросы, связанные и с сотрудничеством в области атомной энергетики, развития транспортных коридоров, партнерства в сфере сельского хозяйства, таможенного контроля, и ряд других.