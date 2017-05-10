Премьер Индии Моди и Дмитрий Рогозин обсудили развитие двусторонних отношений

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Премьер- министр Индии Нарендра Моди провел встречу с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным. Как сообщается на сайте индийского премьера, на встрече обсуждались вопросы российско-индийских отношений.
"Вице-премьер России Дмитрий Рогозин встретился сегодня в Нью-Дели с премьер-министром Нарендрой Моди. Лидеры обсудили развитие индийско-российских двусторонних связей", - указывается на сайте.
Дмитрий Рогозин начал рабочую поездку в Нью- Дели. В центре внимания на его встречах в индийской столице находится подготовка к двустороннему саммиту, который пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге.
Ранее Рогозин провел встречу с главой МИД Индии Сушма Сварадж. На пресс-конференции по итогам этой встречи российский вице-премьер отметил, что стороны также обсудили вопросы, связанные и с сотрудничеством в области атомной энергетики, развития транспортных коридоров, партнерства в сфере сельского хозяйства, таможенного контроля, и ряд других.