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В Киеве разобрали зеленую колонну на месте постамента памятника Ленину

Международная панорама
10 мая, 14:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, мая. /ТАСС

Сам памятник был снесен 8 декабря 2013 года

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КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Неизвестные разобрали инсталляцию в виде зеленой колонны из розмарина и мяты на месте постамента памятника Владимиру Ленину в центре Киева. Об этом сообщили инициаторы проекта - Фонд культурных инициатив "Изоляция".

Фотография разрушенной инсталляции под названием "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильо была опубликована на официальной странице Фонда в Facebook. "Почему разрушен объект, который является анти-идеологическим?", - говорится в сообщении.

Фонд намерен восстановить зеленую колонну из растений на месте памятника Ленину, которая должна простоять до 17 мая. После этого растения будут переданы всем желающим.

Открытие инсталляции мексиканской художницы состоялось 3 мая. Авторы проекта рассчитывали с помощью растений, обладающих успокаивающим эффектом, "нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг постамента". Планировалось также, что в таком виде постамент станет для жителей столицы местом для поисков внутренней гармонии и медитации.

Авторы арт-проектов облюбовали постамент Ленина в Киеве уже давно. Так, около года назад там была установлена лестница художницы из Мексики Синтии Гутьерес. Осенью постамент был украшен инсталляцией из неоновых лампочек красного, желтого и зеленого цветов, автором которой выступил художник из Ирана. Красный изображал Ленина, желтый - певицу Мадонну, а зеленый - деву Марию.

Памятник Ленину, расположенный на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева, был снесен 8 декабря 2013 года.

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