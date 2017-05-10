Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ работник ЛЖД в июне предстанет перед судом в Латвии

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РИГА, 10 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Дело обвиняемого в шпионаже в пользу России сотрудника "Латвийской железной дороги" (ЛЖД, Latvijas dzelzcels) Александра Красноперова направлено на рассмотрение в Елгавский суд. Первое слушание назначено на 12 июня. Об этом сообщает местное новостное агентство LETA со ссылкой на инстанцию.
Полиция безопасности Латвии в ноябре прошлого года задержала жителя страны, который подозревается в незаконном сборе информации в пользу иностранного государства. В рамках расследования также были проведены санкционированные судом обыски на пяти различных объектах. Позже суд принял решение об аресте подозреваемого. Уголовный процесс был начат на основе оценки информации, собранной в течение длительного времени в результате контрразведывательных действий.
В конце марта этого года прокуратура предъявила Красноперову обвинения в шпионаже в пользу РФ. По утверждению прокуратуры, "в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года обвиняемый регулярно, систематически и целенаправленно занимался по поручению России на территории станции Елгава сбором секретной информации военного и коммерческого характера, передавая полученные сведения контактному лицу в России".
По версии прокуратуры, Красноперов переснимал материалы с систем видеонаблюдения и видеоархивов, получая таким образом сведения о перемещении по Латвии военной техники НАТО.