Трамп: отправленный в отставку директор ФБР утратил доверие почти всех в Вашингтоне

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Отправленный в отставку директор ФБР Джеймс Коми утратил доверие практически всех в Вашингтоне - как республиканцев, так и демократов. Такое мнение выразил в Twitter президент США Дональд Трамп.
"Коми лишился доверия почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда все успокоится, они будут меня благодарить", - написал Трамп.
Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2017 г.
Он также отметил, что пост главы ФБР теперь займет человек, который будет справляться со своей работой значительно лучше. "Джеймса Коми заменит кто-то, кто будет выполнять работу гораздо лучше, возвращая дух и престиж ФБР", - отметил президент.
Трамп отправил в отставку главу ФБР во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.
Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих в инвестиционной компании Bridgewater Associates.