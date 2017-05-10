Глава Пентагона пообещал обеспечить безопасность границ Турции

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис заверил, что Соединенные Штаты обеспечат безопасность южных границ Турции несмотря на обеспокоенность Анкары по поводу решения Вашингтона начать поставку тяжелых вооружений курдским военным формированиям в Сирии, которых власти Турции обвиняют в тесных связях с террористами.

"Мы разрешим все вопросы, вызывающие беспокойство", - цитирует агентство Reuters высказывания главы Пентагона, сделанные во время его визита в Литву. "Мы будем работать очень тесно с Турцией в поддержку ее безопасности на южных границах, - добавил Джеймс Мэттис. - Это южная граница Европы, и мы будем поддерживать тесную связь".

В минувший вторник агентство The Associated Press (AP) сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация США одобрила поставки тяжелого вооружения сирийским курдам, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению от боевиков ИГ сирийского города Ракка, который эта группировка провозгласила своей "столицей".

Основной боевой силой коалиции СДС являются "Силы народной самообороны" (СНС), боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Официальная Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением "Рабочей партии Курдистана", которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в середине текущего месяца со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудит, в частности, поставки оружия сирийским курдам. Об этом во время визита в Черногорию заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.