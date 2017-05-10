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Правящая партия ЮАР призвала искоренить доминирование белых в руководстве компаний

Международная панорама
10 мая, 15:09 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев

В докладе министерства труда сообщается, что белые занимают почти 70% управленческих должностей в частных компаниях, а чернокожие - 14%, при этом белое меньшинство составляет лишь 8% населения ЮАР

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ПРЕТОРИЯ, 10 мая. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) призвал правительство законодательно искоренить доминирование белого меньшинства в руководстве частных компаний.

Спустя 23 года после падения апартеида "мы не можем больше сдерживать недовольство чернокожего большинства упорными действиями правящего класса, направленными на защиту привилегий белых в ущерб национальному примирению и обеспечению равенства всех граждан Южной Африки", говорится в заявлении партии по докладу министерства труда и занятости.

В нем сообщается, что белые занимают почти 70% управленческих должностей в частных компаниях, а чернокожие - 14%. Белое меньшинство составляет 8% 55-миллионного населения ЮАР, а чернокожие - более 80%.

"Политика радикальной экономической трансформации требует искоренить существующий порядок, который увековечивает неравенство и социальную нестабильность. Необходимо законодательно ужесточить наказание, а не только штрафовать. Для работающих в ЮАР компаний равенство в трудоустройстве является императивом. Правительство должно решительно бороться с работодателями, которые сопротивляются изменениям", - призвал АНК.

Ранее президент ЮАР Джейкоб Зума объявил политику радикальной экономической трансформации, направленную на перераспределение национального богатства в пользу чернокожих. Она, в частности, предусматривает экспроприацию земель у белых фермеров. АНК считает, что завоеванная в 1994 году политическая свобода является пустым звуком без экономической свободы и справедливости.

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