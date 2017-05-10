Басурин: при обстреле украинскими военными ДНР погиб один ополченец

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ДОНЕЦК, 10 мая. /ТАСС/. Один ополченец провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб, еще один получил ранения за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"Потери ВС ДНР составили: один погибший и один раненый", - цитирует его Донецкое агентство новостей.
Кроме того, по словам Басурина, за минувшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 293 боеприпаса из гранатометов, танков, минометов, а также различных видов стрелкового оружия. В результате обстрелов в Куйбышевском районе Донецка и селе Безыменное Новоазовского района на юге республики повреждено девять домов.
Ранее в командовании ДНР сообщили о двух пострадавших при обстрелах силовиков мирных жителях.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.