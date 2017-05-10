Житель Львовской области приговорен к заключению за распространение советской символики

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Суд Львовской области признал местного юношу, чье имя не называется, виновным в распространении коммунистических идей и связанных с ними символов и приговорил его к тюремному наказанию сроком на 2,5 года. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Суд назначил меру наказания в виде двух лет шести месяцев ограничения свободы с испытательным сроком в один год", - уточнили в ведомстве. В прокуратуре добавили, что за время разбирательства он "признал свою вину и содействовал следствию".

По версии обвинения, молодой человек для распространения коммунистической идеи с мая 2015 года по апрель 2016 года публиковал в Facebook фотографии и другие материалы с символикой и лозунгами советского времени. Это в свою очередь попадает под запрет принятого после государственного переворота закона, который уравнял советский строй и нацистский режим Третьего рейха. Юноша осужден по статье "Изготовление, распространение тоталитарной символики и пропаганда тоталитарных режимов" Уголовного кодекса Украины.

На праздничных мероприятиях в разных городах Украины 9 мая их участники подверглись нападению радикалов за использование символов Победы: копии Знамени Победы и георгиевских ленточек.