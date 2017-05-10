Коалиционное правительство Австрии продолжит работу, несмотря на отставку вице-канцлера

ВЕНА, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Вице-канцлер, министр науки, научных исследований и экономики Австрии, а также председатель Австрийской народной партии (АНП) Райнхольд Миттерленер объявил в среду об отставке со всех политических постов. Об этом стало известно на специальной пресс-конференции, созванной в штаб-квартире АНП в Вене.

Консервативная АНП была основана 17 апреля 1945 года и наряду с Социал-демократической партией Австрии (СПА) является основной политической силой республики. Обе партии образуют австрийское коалиционное правительство во главе с председателем СПА, канцлером Кристианом Керном.

"Я не собираюсь до последнего держаться за свое место, извлекаю уроки из последних событий внутри партии, нападок со стороны критиков. В этой связи я складываю с себя все полномочия в партии и правительстве", - сказал Миттерленер. По его словам, с сегодняшнего дня он прекращает работу главы АНП, а полномочия вице-канцлера и министра экономики сложит 15 мая. До этого времени должно пройти партийное собрание, которое выберет нового председателя.

Миттерленер поблагодарил канцлера Керна за сотрудничество и объяснил, что счел нужным уйти со своих постов, чтобы защититься от грязной кампании, которая развернулась против него в эфире телерадиокомпании ORF. Он также подверг критике некоторых однопартийцев, которые косвенно в СМИ указывали на необходимость смены председателя. При этом политик посоветовал разделить партийную работу и должность в правительстве.

Коалиция работает

Как заявил позднее канцлер Кристиан Керн, действующее коалиционное правительство в составе СПА и АНП должно продолжить работу и сохранить партнерство ради будущих реформ. Он также отметил, что хотел бы видеть на посту председателя партнера по коалиции главу МИД Себастьяна Курца.

"Я сожалею о том, что Райнхольд Миттерленер принял решение подать в отставку, и всегда уважал его вклад в развитие страны, - сказал Керн. - За последние 12 месяцев мы многого достигли в нашем правительстве. Экономическое развитие, рынок труда идут в положительном направлении".

По его словам, программа правительства, разработанная обеими партиями, пользуется поддержкой. "Я убежден, что Австрии нужны перемены, нужно использовать все возможности, чтобы трудиться во благо народа. Хочу предложить Себастьяну Курцу (члену АНП и главе МИД Австрии - прим. корр.) работать вместе по реализации реформ. Моя цель - продолжить сотрудничество с АНП", - подчеркнул он.

Партийная борьба

Слухи об отставке Миттерленера с поста председателя партии не утихали в Австрии последние полгода в связи с необходимостью придать партии новый импульс в преддверии грядущих в 2018 году парламентских выборов. В стане правительства между министрами от СПА и АНП также звучало все больше разногласий по насущным вопросам и заявлений о возможности проведения досрочных выборов осенью этого года. Наблюдатели отмечают, что СПА может на них добиться положительного для себя результата, а если ей не получится завоевать большинство голосов, тогда социал-демократы не станут предлагать АНП войти в состав правительства и могут образовать новую коалицию вместе с правой Австрийской партией свободы, рейтинги которой уже значительно выше традиционных политических сил.

Эксперты отмечают, что преемником Миттерленера во главе политического объединения может стать молодой, энергичный и самый популярный политик Австрии - министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Себастьян Курц. Однако сам Курц заявлял, что пока не готов возглавить партию. "Если Курц возглавит партию, то он попытается ее реформировать и будет подходящим кандидатом на эту должность, - считает политический обозреватель телекомпании ORF Вольфганг Гайер. - Миттерленер же был представителем старой школы, он сделал многое для партии".

Миттерленер занимали пост вице-канцлера с сентября 2014 года, в ноябре того же года возглавил Австрийскую народную партию. В вопросах внешней политики он последовательно выступал за развитие сотрудничества с Россией, постепенную отмену антироссийских санкций и был сторонником строительства газопровода "Северный поток - 2". Миттерленер является сопредседателем Смешанной австрийско-российской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.