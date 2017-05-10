Трамп опроверг утверждения CNN о причастности Роджера Стоуна к отставке директора ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент США Дональд Трамп назвал фальшивкой утверждения телекомпании CNN по поводу того, что один из его советников - Роджер Стоун - рекомендовал уволить директора ФБР Джеймса Коми. Стоун, по утверждению телекомпании, является одним из фигурантов в расследовании ФБР о предполагаемом российском вмешательстве в предвыборную кампанию США в 2016 году.

"Сообщение CNN о Роджере Стоуне - это фальшивка, фейковая новость, - сообщил Трамп в своем Twitter. - Я не говорил с Роджером на протяжении долгого времени, он не имеет никакого отношения к принятому мной решению".

The Roger Stone report on @CNN is false - Fake News. Have not spoken to Roger in a long time - had nothing to do with my decision. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2017 г.

Трамп во вторник по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой ФБР в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих в инвестиционной компании Bridgewater Associates.