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Трамп опроверг утверждения CNN о причастности Роджера Стоуна к отставке директора ФБР

Международная панорама
10 мая, 16:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Президент США подчеркнул, что не говорил со своим советником Стоуном на протяжении долгого времени и, таким образом, он не имеет никакого отношения к отставке Коми

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/RON SACHS/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент США Дональд Трамп назвал фальшивкой утверждения телекомпании CNN по поводу того, что один из его советников - Роджер Стоун - рекомендовал уволить директора ФБР Джеймса Коми. Стоун, по утверждению телекомпании, является одним из фигурантов в расследовании ФБР о предполагаемом российском вмешательстве в предвыборную кампанию США в 2016 году.

"Сообщение CNN о Роджере Стоуне - это фальшивка, фейковая новость, - сообщил Трамп в своем Twitter. - Я не говорил с Роджером на протяжении долгого времени, он не имеет никакого отношения к принятому мной решению".


Трамп во вторник по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой ФБР в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих в инвестиционной компании Bridgewater Associates.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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