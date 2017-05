Трамп опроверг утверждения CNN о причастности Роджера Стоуна к отставке директора ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент США Дональд Трамп назвал фальшивкой утверждения телекомпании CNN по поводу того, что один из его советников - Роджер Стоун - рекомендовал уволить директора ФБР Джеймса Коми. Стоун, по утверждению телекомпании, является одним из фигурантов в расследовании ФБР о предполагаемом российском вмешательстве в предвыборную кампанию США в 2016 году.

"Сообщение CNN о Роджере Стоуне - это фальшивка, фейковая новость, - сообщил Трамп в своем Twitter. - Я не говорил с Роджером на протяжении долгого времени, он не имеет никакого отношения к принятому мной решению".

The Roger Stone report on @CNN is false - Fake News. Have not spoken to Roger in a long time - had nothing to do with my decision.

10 мая 2017 г.