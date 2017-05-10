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Неизвестные пытались поджечь отделение националистической партии "Свобода" во Львове

Международная панорама
10 мая, 16:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, мая. /ТАСС

Окно офиса было разбито, внутри нашли остатки самодельного взрывного устройства, похожего на "коктейль Молотова"

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КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на 10 мая пытались устроить поджог во львовском отделении националистической партии "Свобода". Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

"Окно офиса было разбито бутылкой с красной жидкостью, похожей на краску. Также рядом нашли остатки от самодельного взрывного устройства, по предварительной версии, подобного "коктейлю Молотова". Очевидно, преступники пытались разбить стекло и поджечь отделение", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Представители МВД пока официально не комментируют произошедшее.

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