Неизвестные пытались поджечь отделение националистической партии "Свобода" во Львове

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на 10 мая пытались устроить поджог во львовском отделении националистической партии "Свобода". Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

"Окно офиса было разбито бутылкой с красной жидкостью, похожей на краску. Также рядом нашли остатки от самодельного взрывного устройства, по предварительной версии, подобного "коктейлю Молотова". Очевидно, преступники пытались разбить стекло и поджечь отделение", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Представители МВД пока официально не комментируют произошедшее.