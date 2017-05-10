Неизвестные пытались поджечь отделение националистической партии "Свобода" во Львове

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КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на 10 мая пытались устроить поджог во львовском отделении националистической партии "Свобода". Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.
"Окно офиса было разбито бутылкой с красной жидкостью, похожей на краску. Также рядом нашли остатки от самодельного взрывного устройства, по предварительной версии, подобного "коктейлю Молотова". Очевидно, преступники пытались разбить стекло и поджечь отделение", - говорится в сообщении.
В организации добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Представители МВД пока официально не комментируют произошедшее.