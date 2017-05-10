В Николаеве радикалы напали на офис ветеранов боевых действий в Афганистане

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Украинские радикалы из так называемого добровольческого националистического батальона "Азов" ворвались в Николаеве в офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и избили находившихся там воинов запаса. Об этом сообщило местное интернет-издание "Новости-N".

По его данным, днем "в офис ворвались неизвестные в масках и начали крушить флаги, стоящие в приемной". "Нападавших было около 30 человек, среди них были члены "Национального корпуса" (бывший "Азов")", - сообщает издание. В офисе в это время находились 7 человек, вышедшего к радикалам главу Ассоциации Юрия Соловья и его товарищей тут же сбили с ног и начали избивать.

"Соловью пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы. Кроме того, были избиты еще три человека. Буквально через минуту нападавшие выбежали из офиса", - отмечают свидетели произошедшего. Юрий Соловей доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Радикалы не скрывают, что нападение на офис "афганцев" - это месть за инцидент во время празднования Дня Победы. Националисты под красно-черным флагом УПА (запрещена в РФ) попытались проникнуть в праздничную колонну воинов- интернационалистов, но были изгнаны оттуда афганцами, а несколько радикалов получили травмы.

На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Как отмечают очевидцы, нападавшие не скрываются, они стоят отдельной группой возле офиса. Никаких попыток к их задержанию полиция не предпринимает.

Как сообщил в комментарии журналистам заместитель начальника Центрального отдела полиции Александр Пак, в офисе, где произошла драка, ведутся следственные действия. Представители полиции произошедшее пока не комментируют.