На Украине шахту "Южнодонбасская" отключили от электроэнергии за долги

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КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. "Южнодонбасская" шахта на подконтрольной Киеву территории Донецкой области осталась без электроэнергии. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
"Сегодня на шахте "Южнодонбасская № 1" в 11:11 была отключена электроэнергия из-за неспособности шахты погасить задолженность", - написал он, при этом не уточнив сумму долга. По мнению Волынца, это является "демонстрацией несостоятельности власти обеспечить нормальную деятельность угольной отрасли".
Глава профсоюза горняков сообщил также о проблемах шахтеров в других регионах страны. Так, шахта "Нововолынская №1" Львовско-Волынского угольного бассейна "имеет 1,5 млн гривен (около $57,6 тыс.) задолженности за электроносители и около 50 тысяч гривен ($1887) задолженности за водоснабжение". Задолженность по заработной плане работникам этой шахты, по его словам, "составляет 3,616 млн гривен ($136,5 тыс.) - это за февраль, март и апрель".
На шахте "Сухая Балка" Криворожского бассейна Днепропетровской области "пятьдесят горняков остались под землей" на глубине 1343 метра, требуя от администрации повышения заработной платы, сообщил Волынец.
В начале мая около 350 горняков нескольких шахт Криворожского железорудного комбината в знак протеста отказались подниматься на поверхность, требуя повышения заработной платы. После таких мер шахтерам удалось достичь предварительных договоренностей о росте уровня оплаты труда.