СМИ: Киев заявил об окончании процесса верификации пленных по спискам ДНР

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КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Процесс верификации пленных по спискам провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) завершен. Об этом сообщил Михаил Чаплыга - представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Валерии Лутковской - в эфире телеканала "112 Украина".
"Уже завершен процесс верификации по спискам так называемой ДНР", - заверил Чаплыга, добавив, что "сейчас происходит верификация по спискам так называемой Луганской народной республики (ЛНР)".
В то же время он отказался назвать какие-либо цифры, касающиеся процесса верификации, заверив, что "они установлены, передаются в Минск, и уже в рамках минского процесса будет (по ним - прим ТАСС) приниматься политическое решение". Кроме того, Чаплыга утверждает, что "доверие к данным, которые мы передаем, то есть согласие или несогласие (пленных - прим. ТАСС), существует".
Ранее, 7 мая, уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова заявила, что украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных, который проводился представителями республики. Как она пояснила, в соответствии с достигнутой договоренностью процесс верификации должен был касаться как лиц, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы, так и тех, к кому применены меры пресечения без заключения под стражу. Они остаются на свободе, но не могут выехать на территорию ДНР, однако, по ее словам, украинская сторона заявила, что возможности пообщаться с ними представители ДНР не получат. Такое положение дел, заверила Морозова, помешает 15 июня в Минске обсудить вопрос обмена пленными.
Сегодня делегация провозглашенной ЛНР выехала на подконтрольную Киеву территорию для начала процесса верификации пленных.
Верификация - это процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в рамках выполнения положений минских соглашений об обмене пленными по формуле "всех на всех". Киев на последнем заседании подгруппы согласился с предложением ЛНР и ДНР провести верификацию пленных представителями комитетов матерей.