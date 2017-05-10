СМИ: Трамп намерен заморозить перенос посольства в Иерусалим еще на полгода

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп намерен заморозить перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще на полгода. Об этом сообщает израильский информационный портал NRG.

"Трамп решил воспользоваться правом вето, которое ему предоставляет американский "Закон о Иерусалиме", и не переносить посольство", - указывает портал.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш - младший в нарушение собственного обещания перевести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Последний раз вето на перенос посольства продлил на полгода в конце 2016 года предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама.

Трамп, которого ждут в Израиле с визитом в третьей декаде мая, еще во время избирательной кампании заявлял, что в случае его победы будет рассмотрен вопрос о переносе американского посольства в Иерусалим. В эти же дни он должен будет продлить вето на перенос посольства еще на шесть месяцев, либо дать американскому "Закону о Иерусалиме" вступить в силу.