Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Трамп намерен заморозить перенос посольства в Иерусалим еще на полгода

Международная панорама
10 мая, 17:42 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Закон о переносе посольства был одобрен членами Конгресса еще в 1995 году, но, опасаясь обострения ситуации на Ближнем Востоке, президенты США откладывали претворение закона в жизнь

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент США Дональд Трамп намерен заморозить перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще на полгода. Об этом сообщает израильский информационный портал NRG.

"Трамп решил воспользоваться правом вето, которое ему предоставляет американский "Закон о Иерусалиме", и не переносить посольство", - указывает портал.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш - младший в нарушение собственного обещания перевести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Последний раз вето на перенос посольства продлил на полгода в конце 2016 года предшественник Трампа на президентском посту Барак Обама.

Трамп, которого ждут в Израиле с визитом в третьей декаде мая, еще во время избирательной кампании заявлял, что в случае его победы будет рассмотрен вопрос о переносе американского посольства в Иерусалим. В эти же дни он должен будет продлить вето на перенос посольства еще на шесть месяцев, либо дать американскому "Закону о Иерусалиме" вступить в силу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБК
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
5
В Николаеве радикалы напали на офис ветеранов боевых действий в Афганистане
6
Арбитражный суд Москвы вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система"
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама