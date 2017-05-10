США назначили награду в размере $10 млн за главаря группировки "Джебхат ан-Нусра"

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американское правительство решило назначить денежное вознаграждение в размере $10 млн за главаря террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.