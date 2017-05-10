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Вице-президент США заявил, что увольнение директора ФБР не связано с расследованием по РФ

Международная панорама
10 мая, 18:12 дата обновления: 10 мая, 18:57 UTC+3

По словам Майкла Пенса, Джеймс Коми "утратил доверие американского народа"

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Вице-президент США Майк Пенс

Вице-президент США Майк Пенс

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Решение главы администрации США Дональда Трампа отправить в отставку с должности директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с разбирательствами, касающимися утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских президентских выборов. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

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По его словам, "директор Коми утратил доверие американского народа". Трамп счел, что в такой ситуации "пришло время для свежего старта", сказал Пенс, беседуя с журналистами в стенах Конгресса США.

Как он при этом напомнил, ссылаясь на заявления руководства правоохранительных органов и спецслужб США, в отношении Трампа "расследование не ведется". "Как говорил (бывший) директор национальной разведки (Джеймс Клэппер), нет свидетельств тайного сговора между нашей избирательной кампанией и какими бы то ни было российскими должностными лицами", - подчеркнул Пенс. Он имел в виду свою и Трампа избирательную кампанию, увенчавшуюся победой на ноябрьских выборах. Кроме того, Республиканская партия, которую представляют Трамп и Пенс, по итогам этих выборов сохранила контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей Конгресса.

"Позвольте мне ясно сказать: одно с другим не связано", - заверил Пенс, отвечая на прямые вопросы о том, есть ли взаимосвязь между увольнением Коми и расследованиями обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно такие обвинения отвергала на самом высоком уровне. Разбирательство по поводу таких утверждений ведут как специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, так и компетентные органы США.

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