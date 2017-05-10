СМИ: лидер непризнанного Косова Хашим Тачи распустил парламент

БЕЛГРАД, 10 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Лидер непризнанной республики Косово Хашим Тачи распустил косовский парламент после того, как тот проголосовал за недоверие правительству Исы Мустафы. Об этом сообщила приштинская газета Koha Ditore.

Лидер Косова сразу после заседания парламента о недоверии правительству подписал документ о роспуске парламента, внеочередные парламентские выборы могут быть назначены в 45-дневный срок. Таким образом, ожидаемой датой новых парламентских выборов станет 11 или 18 июня.

За петицию о недоверии правительству Исы Мустафы проголосовали 78 депутатов в 120-местном парламенте. Всего на заседании присутствовали 115 народных избранников, при этом против вотума недоверия голосовали 34 депутата, еще трое воздержались. За недоверие правительству проголосовали представители оппозиции, Демократической партии Косова, лидером которой является действующий президент непризнанного государства Хашим Тачи, а также представители сербского меньшинства края. Против вотума недоверия голосовали лишь депутаты "Демократического союза" Косова. Предложение о недоверии правительству ранее внесло оппозиционное движение "Инициатива для Косова", которую поддержали депутаты "Альянса за будущее Косово" и движения "Самоопределение", а также отдельные представители правящей коалиции. Оппозиция заявляла, что правящая коалиция Демократической партии Косова и "Демократического союза", а также сторонники национальных меньшинств не смогли решить существенные проблемы, с которыми столкнулось Косово, в связи с чем самопровозглашенная республика более года находится в политическом кризисе.