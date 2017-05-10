СМИ: лидер непризнанного Косова Хашим Тачи распустил парламент

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БЕЛГРАД, 10 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Лидер непризнанной республики Косово Хашим Тачи распустил косовский парламент после того, как тот проголосовал за недоверие правительству Исы Мустафы. Об этом сообщила приштинская газета Koha Ditore.
Лидер Косова сразу после заседания парламента о недоверии правительству подписал документ о роспуске парламента, внеочередные парламентские выборы могут быть назначены в 45-дневный срок. Таким образом, ожидаемой датой новых парламентских выборов станет 11 или 18 июня.