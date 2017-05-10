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СМИ: в Нидерландах изъята крупная партия наркотиков, которые употребляют боевики ИГ

Международная панорама
10 мая, 18:28 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Полиция задержала двух подозреваемых, еще двоим удалось скрыться, сообщает газета Telegraph

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ГААГА, 10 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландская полиция конфисковала крупную партию наркотиков, которые употребляют радикалы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в зонах боевых действий. Об этом сообщила газета Telegraph.

По данным издания, в ходе спецоперации в городе Брунсюм (провинция Лимбург) сотрудниками правоохранительных органов были изъяты десятки тысяч таблеток каптагона. Кроме того, полиция конфисковала 20 кг амфетамина и 60 кг кофеина.

"Мы впервые обнаружили лабораторию по созданию каптагона в Нидерландах", - отметил представитель национальной полиции Томас Алинг. По его словам, в Голландии этот наркотик не распространен, и ни разу не был обнаружен полицией в ходе рейдов по борьбе с наркоторговлей. "Однако известно, что каптагон очень часто используют бойцы ИГ и террористы из других организаций на Ближнем Востоке", - добавил представитель полиции.

В ходе операции полиция задержала двух подозреваемых - 40-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Еще двоим предполагаемым злоумышленникам удалось скрыться. В настоящее время стражи порядка пытаются выйти на их след.

"Пока мы не установили прямую связь между подозреваемыми и Ближним Востоком, однако расследование продолжается, - сказал Алинг. - Мы полагаем, что каптагон предназначался не для голландского рынка".

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