СМИ: в Нидерландах изъята крупная партия наркотиков, которые употребляют боевики ИГ

Сборная Швейцарии обыграла команду Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккеюСпорт 10 мая, 19:25
Сборная США обыграла команду Италии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 10 мая, 19:17
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матчеСпорт 10 мая, 19:16
Лавров назвал "вакханалией" попытки приписать РФ вмешательство в выборы СШАПолитика 10 мая, 19:16
NYT: глава ФБР перед увольнением просил дополнительные ресурсы для расследования по РФМеждународная панорама 10 мая, 19:13
Витолиньш: хоккеист сборной России Мозякин пропустит матч ЧМ с датчанамиСпорт 10 мая, 19:10
Главный тренер "Локомотива" Семин сообщил, что Лоськов находится в хорошей формеСпорт 10 мая, 19:05
Алекно: ВК "Белогорье" удивил расстановкой в полуфинале чемпионата РоссииСпорт 10 мая, 19:04
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Астану" и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБСпорт 10 мая, 19:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГААГА, 10 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландская полиция конфисковала крупную партию наркотиков, которые употребляют радикалы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в зонах боевых действий. Об этом сообщила газета Telegraph.
По данным издания, в ходе спецоперации в городе Брунсюм (провинция Лимбург) сотрудниками правоохранительных органов были изъяты десятки тысяч таблеток каптагона. Кроме того, полиция конфисковала 20 кг амфетамина и 60 кг кофеина.
"Мы впервые обнаружили лабораторию по созданию каптагона в Нидерландах", - отметил представитель национальной полиции Томас Алинг. По его словам, в Голландии этот наркотик не распространен, и ни разу не был обнаружен полицией в ходе рейдов по борьбе с наркоторговлей. "Однако известно, что каптагон очень часто используют бойцы ИГ и террористы из других организаций на Ближнем Востоке", - добавил представитель полиции.
В ходе операции полиция задержала двух подозреваемых - 40-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Еще двоим предполагаемым злоумышленникам удалось скрыться. В настоящее время стражи порядка пытаются выйти на их след.
"Пока мы не установили прямую связь между подозреваемыми и Ближним Востоком, однако расследование продолжается, - сказал Алинг. - Мы полагаем, что каптагон предназначался не для голландского рынка".