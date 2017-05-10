Трамп: увольнение Коми с поста директора ФБР никак не повлияло на встречу с Лавровым

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Освобождение Джеймса Коми от должности директора ФБР никак не повлияло на встречу президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Трамп подчеркнул это, отвечая на вопросы журналистов на встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, которая состоялась в Белом доме сразу после того, как глава администрации США принял главу МИД РФ.
На прямой вопрос о том, повлияло ли как-то увольнение Коми "на сегодняшнюю встречу с россиянами", Трамп ответил: "Совершенно нет".
У американского лидера также поинтересовались, почему он принял решение отправить Коми в отставку. "Он не работал хорошо. Очень просто. Он не работал хорошо", - ответил Трамп.
Встреча с бывшим госсекретарем США и лауреатом Нобелевской премии мира Киссинджером в публичном рабочем графике Трампа не значилась. Тема этой беседы не называлась. Киссинджер в прошлом также работал помощником президента США по национальной безопасности при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.