NYT: глава ФБР перед увольнением просил дополнительные ресурсы для расследования по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Директор ФБР США Джеймс Коми за несколько дней до его увольнения запросил у минюста США дополнительное финансирование и персонал для проведения расследования, касающегося утверждений о якобы вмешательстве России в ход прошлогодних американских президентских выборов. Об этом сообщила сегодня электронная версия газеты New York Times.

По сведениям трех ее источников из числа официальных лиц, "Коми обратился с просьбой выделить эти ресурсы во время состоявшейся на прошлой неделе встречи с заместителем генпрокурора США Родом Розенстайном". Издание отмечает, что именно Розенстайн позже представил рекомендации в пользу увольнения Коми.

В статье New York Times отмечается, что глава ФБР в последние несколько дней уведомил членов Конгресса о встрече с заместителем генпрокурора. Телеканал CNN, в свою очередь, со ссылкой на свои источники сообщил, что Коми и к законодателям обращался с просьбой выделить дополнительные ресурсы для расследования.

Президент США Дональд Трамп во вторник по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Розенстайна принял решение уволить Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года экс- президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат Конгресса США утвердил его на этом посту.

При Коми было открыто дело о нарушениях экс- госсекретарем США и бывшим кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже Клинтон обвинила Коми в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах. На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.