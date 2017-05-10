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Госдепартамент: санкции США в отношении РФ пока остаются в силе

Международная панорама
10 мая, 20:11 дата обновления: 10 мая, 20:44 UTC+3

Решение о возможной отмене санкций не будет принято, пока "Москва не обратит вспять те действия, которые к ним привели"

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не прекратит предпринимать действия, которые к ним привели. Об этом говорится в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не обратит вспять те действия, которые к ним привели", - отметила она.

Науэрт подчеркнула, что "Соединенные Штаты и Россия согласились продолжать переговоры по решению других вопросов, вызывающих обеспокоенность у обеих сторон, включая стратегическую стабильность".

Лавров прибыл в США во вторник вечером, его визит продлится по четверг включительно. После переговоров в Вашингтоне он направляется в Фэрбанкс (штат Аляска) для участия в министерском заседании Арктического совета.

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Санкции в отношении России Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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