Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российских поклонников "Евровидения" не пустили на Украину, отправив обратно в Москву рейсом через Минск. Об этом ТАСС сообщил организатор российской pre-party конкурса Дмитрий Мельников.
"Российских фанатов "Евровидения" в Киеве в аэропорту разворачивают и не пускают в город. Сейчас их погрузили в самолет и сказали лететь обратно в Россию", - заявил Мельников.
По его данным, как минимум пять человек оказались заблокированы в аэропорту Борисполь на шесть часов без еды и воды. Мельников подчеркнул, что эти люди не были в Крыму.
"Официальная версия, что они не могут предоставить подтверждение, зачем они приехали в Киев. Таможенники требуют у них аккредитационный бейдж, хотя он выдается исключительно в пресс-центре в Киеве по паспорту. Это таможенникам явно известно, потому что все иностранные журналисты и делегации приезжают таким же образом", - подчеркнул продюсер, отметив, что российские фанаты и журналисты предъявили украинским пограничникам билеты на шоу и подтверждение об аккредитации.
В субботу украинские пограничники отказались пропустить на Украину фотокорреспондента агентства "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и журналисток "Комсомольской правды" (КП) Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что украинские власти не намерены пускать в Киев для освещения "Евровидения" российских журналистов, которые работали в Крыму.
22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в страну представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой. Причиной стало выступление певицы в Крыму в 2015 году.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.