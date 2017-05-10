Курдские бойцы установили контроль над городом Табка и Евфратской ГЭС

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БЕЙРУТ, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) полностью освободили от террористов город Табка (160 км от Алеппо). Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", курдские бойцы, которые составляют костяк СДС, взяли также под контроль Евфратскую ГЭС, расположенную в окрестностях этого города.
Табка находится в 40 км от административного центра провинции Ракка - главного плацдарма террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Операция по его освобождению началась менее двух месяцев назад. СДС оказывали поддержку с воздуха ВВС коалиции во главе с США. Кроме того, в военных действиях участвовали американские морские пехотинцы, переброшенные из соседнего Ирака.