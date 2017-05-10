Юнкер: отношения между Евросоюзом и Россией должны быть восстановлены

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БУХАРЕСТ, 10 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Отношения между Евросоюзом и Россией должны быть восстановлены и это возможно. Такое заявление председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сделал в интервью, которое опубликовала румынская газета Adevărul.
"Наши отношения с Россией уже не те, какими были, и не те, какими мы хотели бы их видеть, - сказал глава Еврокомиссии. - Но даже если в настоящее время наши отношения проблематичны и отмечены недоверием, это не означает, что они разрушены. Мы должны их восстановить, и думаю, что мы можем это сделать".
"Аспекты, которые привели к разногласиям, хорошо известны", - заявил Юнкер, подчеркнув, что речь идет о кризисе на Украине и воссоединении Крыма с Россией. "Несмотря на это, наши каналы коммуникаций должны оставаться открытыми, - продолжил он. - Я убежден, что существует общая заинтересованность в улучшении наших отношений. Сегодняшний мир, вне всякого сомнения, нуждается в сотрудничестве, а не в конфронтации - как в отношении экономики и безопасности, так и в геополитической перспективе".
Глава Еврокомиссии в четверг совершит визит в Румынию, где выступит в парламенте по случаю десятилетия вступления этой страны в Евросоюз, а также встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Сорином Гриндяну.