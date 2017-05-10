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Правительство Франции ушло в отставку

Международная панорама
10 мая, 21:21 дата обновления: 10 мая, 21:56 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Премьер и члены нового кабинета будут назначены в начале следующей недели

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Премьер-министр Франции Бернар Казнёв

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв

© EPA/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Премьер-министр Франции Бернар Казнёв объявил об уходе возглавляемого им правительства в отставку. Об этом сообщил Елисейский дворец.

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По его информации, "президент Франции Франсуа Олланд принял к сведению заявление об отставке, поданное в соответствии с существующими в стране республиканскими традициями, после объявления сегодня Конституционным советом официальных результатов президентских выборов в стране".

Обращаясь к Казнёву, Олланд написал: "Я приветствую те действия, которые вы осуществляли в течение 6 месяцев на посту премьер-министра". "Особо хочу отметить личный вклад, внесенный вами при выборе мною мер, которые было необходимо принимать в течение пятилетнего срока моих президентских полномочий с тем, чтобы обеспечивать безопасность страны", - подчеркнул в своем заявлении глава государства, имея в виду длительную работу Казнёва в качестве министра внутренних дел.

Олланд отдал уходящему правительству распоряжение продолжать исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового кабинета, который должен появиться в начале следующей недели.

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