Белый дом не видит необходимости назначать спецпрокурора по России

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Руководство американской администрации по-прежнему не видит необходимости назначать в Министерстве юстиции спецпрокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. Это подтвердила на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

"Мы не думаем, что это необходимо", - заявила представитель президента США, комментируя данный вопрос. В связи с этим она напомнила, что "(специальный - прим. ТАСС) комитет Сената (Конгресса США - прим. ТАСС) по разведке, (специальный - прим. ТАСС) комитет Палаты представителей (по разведке - прим. ТАСС) и Министерство юстиции - все работают над этим" разбирательством. "Я не думаю, что имеется необходимость добавлять это (расследование специального прокурора - прим. ТАСС)", - отметила Хакаби-Сандерс.

Республиканская партия США, которую представляет нынешний президент Дональд Трамп, множество раз отклоняла за последние месяцы призывы своих политических оппонентов - демократов - назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.