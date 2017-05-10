Белый дом не видит необходимости назначать спецпрокурора по России

THR: скончался американский актер Майкл ПарксКультура 10 мая, 22:31
Белый дом: доказательств сговора команды Трампа с РФ нет и быть не можетМеждународная панорама 10 мая, 22:14
Белый дом не видит необходимости назначать спецпрокурора по РоссииМеждународная панорама 10 мая, 21:50
Корстин: серия "Локомотива-Кубани" и УНИКСа является украшением Единой лиги ВТБСпорт 10 мая, 21:42
Маричев: ВК "Динамо" должен показать суперигру, чтобы победить "Зенит" в "Финале шести"Спорт 10 мая, 21:34
Правительство Франции ушло в отставкуМеждународная панорама 10 мая, 21:21
Ван Римсдайк: Панарин может забросить шайбу из любой точки площадкиСпорт 10 мая, 20:56
Тренер: хоккеисты сборной США прибавляют с каждым матчем на ЧМСпорт 10 мая, 20:23
Дадонов: российские хоккеисты понимают, что о недооценке датчан речи быть не можетСпорт 10 мая, 20:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Руководство американской администрации по-прежнему не видит необходимости назначать в Министерстве юстиции спецпрокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. Это подтвердила на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.
"Мы не думаем, что это необходимо", - заявила представитель президента США, комментируя данный вопрос. В связи с этим она напомнила, что "(специальный - прим. ТАСС) комитет Сената (Конгресса США - прим. ТАСС) по разведке, (специальный - прим. ТАСС) комитет Палаты представителей (по разведке - прим. ТАСС) и Министерство юстиции - все работают над этим" разбирательством. "Я не думаю, что имеется необходимость добавлять это (расследование специального прокурора - прим. ТАСС)", - отметила Хакаби-Сандерс.
Республиканская партия США, которую представляет нынешний президент Дональд Трамп, множество раз отклоняла за последние месяцы призывы своих политических оппонентов - демократов - назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.