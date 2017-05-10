Неизвестные открыли огонь по участникам протестного шествия в Каракасе

МЕХИКО, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Организованная оппозицией манифестация в столице Венесуэлы попала под обстрел. Инцидент произошел в районе Канделария, никто не пострадал.

Участники демонстрации обвинили в случившемся членов так называемых "колективос" - организаций, поддерживающих правительство. По данным оппозиции, было произведено не менее 30 выстрелов.

"Колективос" обстреляли манифестантов прямо перед генеральным директором Национальной боливарианской полиции", - написала в своем Twitter участвовавшая в шествии депутат Национальной ассамблеи Габи Арельяно. Она обвинила правоохранительные органы в том, что они действуют против "мирных манифестантов, а не вооруженных "колективос". В ряде других районов Каракаса Национальная гвардия вновь использовала для разгона оппозиционных шествий слезоточивый газ.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные уличные акции протеста против исполнительной власти. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" (OVCS) насчитала 946 таких выступлений, в ходе которых погибли 44 человека. Генеральная прокуратура признала гибель 36 человек.

Правительства ряда стран региона - Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Мексики и Парагвая - на минувшей неделе осудили "чрезмерное применение силы венесуэльскими властями в отношении гражданского населения, устраивающего шествия".