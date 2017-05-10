Сенаторы США пригласили экс-главу ФБР выступить на закрытых слушаниях комитета по разведке

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Председатель специального комитета по разведке Сената Конгресса США республиканец Ричард Бурр (от штата Северная Каролина) и старший демократ в комитете сенатор Марк Уорнер (от штата Вирджиния) пригласили отправленного в отставку с должности директора ФБР Джеймса Коми выступить на закрытых слушаниях на следующей неделе. Об этом сообщила корр. ТАСС представитель аппарата комитета Ребекка Уоткинс.

"Коми был приглашен выступить на закрытых слушаниях в следующий вторник", - отметила она. В свою очередь Уорнер в интервью телеканалу MSNBC проинформировал, что бывший директор спецслужбы "пока не ответил". "Мы отправили письмо только этим утром", - пояснил он.

Коми должен был также выступить на слушаниях комитета, которые запланированы на четверг и будут касаться международных угроз безопасности США. Однако там решили, что его заменит исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб.

Бурр во вторник подверг президента США Дональда Трампа критике за отстранение Коми от должности. "Я обеспокоен выбором времени и причин увольнения директора Коми, - написал сенатор на своей странице в Twitter. - Его увольнение еще больше осложняет и без того трудное расследование, проводимое комитетом".

Бурр возглавляет в Сенате Конгресса США расследование предполагаемых попыток России оказать влияние на ход американских президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года.

Трамп отправил в отставку главу ФБР во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост директора спецслужбы менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.