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Премьер Италии видит задачу своей страны в сближении Европы с Россией

Международная панорама
10 мая, 23:29 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Он напомнил, что уже в конце этой недели отправится в Китай, а затем в Россию, где намерен поднять вопрос о необходимости диалога и солидарности

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РИМ, 10 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Рим должен способствовать сближению России и Европы. С таким заявлением выступил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Он напомнил, что уже в конце этой недели отправится в Китай, а затем в Россию. "В ближайшее время я встречусь с российским и китайским лидерами. Я намерен поднять вопрос о необходимости диалога и солидарности, главных ценностей для Италии. Наша задача приблизить двух этих важнейших игроков к Европе", - сказал Джентилони.

При этом премьер, который выступал в посольстве Италии при Святом престоле по случаю выхода четырехтысячного номера журнала "Католическая цивилизация", отметил важнейшую дипломатическую роль Ватикана. "В нынешнее время "фрагментарной третьей мировой войны" (определение нынешней международной ситуации Папы Римского Франциска - прим. ТАСС) папа Франциск предлагает с точки зрения наблюдателя-реалиста свою дипломатию милосердия", - сказал Джентилони.

Ранее итальянские власти заявляли, что используют председательство страны в G7 для налаживания отношений между Западом и РФ после охлаждения в результате кризиса на Украине и введения санкций.

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