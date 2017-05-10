Трамп пригласил нового президента Южной Кореи в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп и новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре условились продолжить укрепление альянса между двумя странами, американский лидер пригласил своего коллегу посетить Вашингтон в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп, в частности, поздравил Мун Чжэ Ина "с великолепной победой на выборах", а граждан республики - с "мирным и демократическим переходом власти". "Президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин договорились продолжить усиливать альянс между Соединенными Штатами и Южной Кореей, а также укреплять прочные дружеские отношения между двумя нашими странами", - говорится в сообщении Белого дома по итогам состоявшейся беседы.

"Президент Трамп сказал, что он с нетерпением ожидает совместной работы с президентом Мун Чжэ Ином, и пригласил его посетить Вашингтон в ближайшее время. Президент Мун Чжэ Ин принял это приглашение", - добавили представители администрации.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. Выборы состоялись досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства прошли на семь месяцев раньше, чем должны были изначально.