СМИ: Канада может восстановить дипотношения с Ираном до конца 2017 года

ОТТАВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада и Иран могут восстановить дипломатические отношения, разорванные по инициативе Оттавы пять лет назад, до конца текущего года. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

"Возможно, что соглашение (о восстановлении дипломатических отношений - прим. ТАСС) будет заключено в этом году", - заявил изданию источник, знакомый с ситуацией. Газета добавила, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после победы на выборах в 2015 году заявлял, что хотел бы достичь договоренности с Тегераном, "но процесс оказался более сложным, чем ожидалось". The Globe and Mail также проинформировала, что официальные представители правительств двух стран уже обсуждали этот вопрос несколько раз в 2016 и 2017 годах на нейтральной территории - в Швейцарии и Нью-Йорке.

Во вторник телеканал CBC сообщил, что на этой неделе делегация канадского МИД посетит Тегеран. Дипломаты будут обсуждать с иранскими коллегами вопросы, "связанные с гражданами Канады, оказавшимися вовлеченными в правовую систему Ирана, а также выступят за общее улучшение ситуации с правами человека в ИРИ". CBC также стало известно, что глава канадского МИД Христя Фриланд в понедельник провела телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном и закрыла свое посольство в Тегеране в сентябре 2012 года по решению бывшего премьер-министра страны Стивена Харпера. После заявлений Трюдо о намерении их восстановить в феврале 2016 года Оттава частично сняла санкции в отношении Ирана, которые были введены в 2012 году и касались ограничений на импорт и экспорт товаров. "Канада внесла изменения в (пакет - прим. ТАСС) экономических санкций против Ирана и сигнализирует о готовности к возобновлению диалога с ИРИ", - говорилось тогда в сообщении канадского МИД.

В то же время, Канада пока оставила в силе санкции относительно "экспорта в Иран товаров, услуг и технологий, которые могут иметь двойное назначение в сфере безопасности (в том числе товаров и технологий для ядерного оружия, которые могли бы помочь ИРИ развить свою ракетную программу)".