В результате взрыва на принадлежащем ИГ складе оружия в Сирии погибли 20 человек

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в среду вечером на принадлежащем террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) складе оружия в городе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Подробности происшествия пока не приводятся.