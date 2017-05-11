В результате взрыва на принадлежащем ИГ складе оружия в Сирии погибли 20 человек

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в среду вечером на принадлежащем террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) складе оружия в городе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Подробности происшествия пока не приводятся.