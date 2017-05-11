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"Известия": итальянский депутат поднимет вопрос о признании ДНР и ЛНР в Европарламенте

Международная панорама
11 мая, 0:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Элеонора Фаренца сообщила, что в ЕП в ближайшее время пройдет встреча, на которую будут приглашены представители самопровозглашенных республик

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Евродепутат от Италии Элеонора Фаренца намерена поднять в правительстве своей страны и в Европарламенте вопрос о признании провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом депутат, посетившая Донбасс, сообщила газете "Известия".

"Очень стыдно, что ЕС поддерживает киевский режим. Вот почему я уже подписала петицию, чтобы потребовать от итальянского правительства официально признать самопровозглашенные республики. И буду обсуждать в Европарламенте петицию, призывающую к прекращению поддержки правительства (президента Украины Петра) Порошенко и признанию ДНР и ЛНР", - заявила она.

Фаренца также сообщила, что в Европарламенте в ближайшее время пройдет встреча, на которую будут приглашены представители ДНР и ЛНР. "Цель в том, чтобы рассмотреть эту проблему на международном уровне и показать, как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом. Я взяла на себя обязательство перед многими людьми из Донбасса. И намерена сдержать свое слово", - сообщила она.

В свою очередь политический активист из ФРГ Тобиас Фенинг, который был одним из организаторов визита депутата, высказал мнение, что пройдет еще достаточно времени, прежде чем Евросоюз признает провозглашенные республики. "Мы должны реально смотреть на вещи и понимать, что она всего лишь один член ЕП и у нее нет политической силы изменить мнение большинства политиков в ЕС", - подчеркнул он, отметив, что все больше европейских политиков открывает глаза на происходящее в Донбассе.

Некоторые европейские депутаты и политические деятели, в основном антифашистского толка, регулярно посещают ДНР и ЛНР. Кроме того, в итальянском Турине, чешской Остраве (Северная Моравия) и греческих Афинах местные активисты открыли представительские центры ДНР.

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