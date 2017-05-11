CNN назвала еще трех наиболее вероятных кандидатов на пост главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США, ставший вакантным после увольнения Джеймса Коми во вторник, могут занять бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и экс-начальник Управления полиции Нью-Йорка Рэй Келли. Их и еще четырех человек, имена которых уже упоминали американские СМИ, телекомпания CNN в среду назвала в числе наиболее вероятных преемников Коми.

Джулиани, как и Кристи, входит в круг преданных сторонников президента США Дональда Трампа. Бывший мэр Нью-Йорка является ведущим экспертом главы государства по вопросам кибербезопасности в частном секторе и крайне неприязненно относится к бывшей сопернице Трампа на выборах - экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон. До того, как стать градоначальником, Джулиани работал прокурором южного округа штата Нью-Йорк.

Республиканец Кристи принимал участие в прошедшей президентской гонке, однако вышел из борьбы на этапе первичных выборов, после чего объявил о поддержке Трампа, став одним из его ближайших помощников. Губернатору было доверено возглавить переходную команду, занимающуюся вопросами передачи полномочий новой администрации. Однако в ноябре 2016 года Трамп отстранил Кристи от этого процесса, назначив ответственным за прием дел вице-президента Майкла Пенса.

СМИ сообщали, что на решение Трампа мог повлиять скандал, связанный с окружением Кристи. Два бывших соратника губернатора были признаны виновными по громкому судебному делу о незаконном перекрытии движения по автомобильному мосту Джорджа Вашингтона через реку Гудзон. Кристи заявлял, что не имел никакого отношения к произошедшему и не знал о действиях своих помощников.

Келли, который в целом возглавлял городскую полицию Нью-Йорка 13 лет, в 1993 году уже рассматривался на пост директора ФБР руководившим тогда страной Биллом Клинтоном. Этому замыслу не суждено было воплотиться в жизнь. Однако мнение демократа Клинтона ценится в рядах его партии и в настоящий момент может сыграть в пользу Келли при обсуждении его кандидатуры в Конгрессе.

Как сообщалось ранее, в числе возможных сменщиков Коми называются также исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, руководители ряда подразделений Бюро Пол Эббейт, Майкл Андерсон и Адам Ли.