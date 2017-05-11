Хакеры временно заблокировали сайты нескольких французских СМИ

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сайты некоторых французских СМИ, в том числе газеты Le Monde и Le Figaro, были временно недоступны 10 мая, поскольку компания Cedexis, которая отвечает за их производительность, подверглась кибернападению. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, хакеры совершили DDoS-атаку (применяемую для блокировки сайта - прим. ТАСС) против компании Cedexis. "Эта атака дала частичный, но масштабный сбой, который коснулся многих наших клиентов", - цитирует агентство руководителя Cedexis.
В компании отметили, что работа сервиса восстановлена, а по факту происшествия начато расследование.
5 мая организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба на тот момент кандидата в президенты Эмманюэля Макрона. Позднее в команде лидера движения "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы. Французские правоохранительные органы открыли дело по факту кибернападения.