Хакеры временно заблокировали сайты нескольких французских СМИ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сайты некоторых французских СМИ, в том числе газеты Le Monde и Le Figaro, были временно недоступны 10 мая, поскольку компания Cedexis, которая отвечает за их производительность, подверглась кибернападению. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, хакеры совершили DDoS-атаку (применяемую для блокировки сайта - прим. ТАСС) против компании Cedexis. "Эта атака дала частичный, но масштабный сбой, который коснулся многих наших клиентов", - цитирует агентство руководителя Cedexis.

В компании отметили, что работа сервиса восстановлена, а по факту происшествия начато расследование.

5 мая организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба на тот момент кандидата в президенты Эмманюэля Макрона. Позднее в команде лидера движения "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы. Французские правоохранительные органы открыли дело по факту кибернападения.