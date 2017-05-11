Белый дом: минюст по своей инициативе оценил работу Коми и рекомендовал его уволить

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство юстиции США по собственной инициативе произвело оценку деятельности Джеймса Коми и рекомендовало президенту Дональду Трампу уволить его с поста директора ФБР. Такую версию отправки главы спецслужбы в отставку огласила 10 мая на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

Она отметила, что американский лидер не давал минюсту, который одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры США, отдельное указание искать повод для увольнения Коми.

Утрата доверия

По словам Хакаби-Сандерс, "президент за последние несколько месяцев потерял доверие к директору Коми". Кроме того, "минюст потерял доверие к директору Коми", "члены Конгресса (США), представляющие обе партии, ясно давали понять, что потеряли доверие к директору Коми", и, "что самое важное, рядовые сотрудники ФБР потеряли доверие к своему директору", заявила она. Поэтому, продолжила Хакаби-Сандерс, "президент принял рекомендацию первого заместителя министра юстиции (Рода Розенстайна) освободить Джеймса Коми от должности". Эта рекомендация Розенстайна была согласована с главой минюста Джеффом Сешнсом.

На прямой вопрос о том, давал ли Трамп Розенстайну распоряжение подготовить докладную записку, касавшуюся Коми, Хакаби-Сандерс ответила отрицательно. Тем не менее у Трампа в понедельник действительно состоялся разговор с Розенстайном на данную тему, по итогам которого президент поручил заместителю главы минюста облечь "рекомендацию в письменную форму", уточнила представитель Белого дома. В связи с этим у нее поинтересовались, означает ли сказанное, что Розенстайн, кандидатура которого лишь 25 апреля была утверждена Сенатом Конгресса США, самостоятельно решил проанализировать деятельность Коми (ФБР находится в подчинении минюста). "Абсолютно", - сказала на это Хакаби-Сандерс.

Со дня избрания

Как она подчеркнула, Трамп рассматривал вопрос о целесообразности увольнения Коми "с того дня, как был избран" президентом. Выборы в США, на которых он одержал победу, состоялись 8 ноября 2016 года. Как отметила представитель Белого дома, Трамп хотел дать Коми шанс. Однако президент убежден, что принял "правильное решение", подчеркнула Хакаби-Сандерс.

Согласно изложенной ею информации, Трамп сразу после того, как решил отправить Коми в отставку, проинформировал об этом руководство Конгресса. Президент провел разговоры с ключевыми представителями как правящей Республиканской, так и оппозиционной Демократической партии в Конгрессе, пояснила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Она также обвинила Коми в том, что он нарушил субординацию при проведении расследования обстоятельств использования Хиллари Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки по электронной почте в бытность госсекретарем США (2009 - 2013). На состоявшихся на минувшей неделе слушаниях на Капитолийском холме Коми признал, что он "по существу бросил динамит в министерство юстиции", когда решил провести в прошлом году экстренную пресс-конференцию о расследовании деятельности Клинтон, "не консультируясь с министром юстиции или его первым заместителем" и не уведомляя их о своих планах, считает Хакаби-Сандерс. На ее взгляд, такое поведение "попросту недопустимо".

Критика в адрес демократов

При этом представитель Белого дома подвергла резкой критике демократов, назвав их реакцию на отставку Коми "чистейшей формой лицемерия". Демократ Клинтон в случае победы на ноябрьских выборах "немедленно уволила бы Коми", убеждена Хакаби-Сандерс. По ее выражению, "те самые демократы, которые сейчас критикуют президента, танцевали бы на улицах, празднуя" увольнение Коми. "Откровенно говоря, ошеломляет то, что демократы не празднуют (отставку Коми), поскольку они так давно к этому призывали", - отметила представитель руководителя администрации США.

По ее свидетельству, неспособность Коми пресечь утечки информации из ФБР в американскую печать, "вероятно, была одним из многих факторов", способствовавших выработке решения о его отставке. Это "окончательное решение" было принято Трампом во вторник, заявила Хакаби-Сандерс.

Расследование по России

Комментируя ход разбирательства в ФБР по поводу утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских президентских выборов, она подтвердила, что Белый дом призывает "завершить это расследование", чтобы данный этап политических противоречий в США остался в прошлом. В то же время Хакаби-Сандерс заверила, что "природу или нацеленность" данного высказывания не надо воспринимать как попытку "указывать ФБР", которое официально считается независимым от политического руководства США.