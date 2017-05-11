Пресс-служба Белого дома подтвердила встречу Трампа и Эрдогана 16 мая

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп примет своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана 16 мая в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 16 мая в Белом доме, где лидеры обсудят пути по дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений и углублению сотрудничества в борьбе с любыми проявлениями терроризма", - говорится в сообщении.

В апреле Эрдоган заявил информационному порталу A News, что собирается провести встречу с Трампом 16-17 мая. Место проведения переговоров президент Турции не уточнил. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал о планах президентов двух стран встретиться в мае до намеченного на 25 число саммита НАТО в Брюсселе.

Как ожидается, одной из тем предстоящей встречи станет решение Вашингтона осуществлять поставки вооружений курдским формированиям в Сирии. Как сообщил 10 мая на брифинге официальный представитель штаба антитеррористической операции Inherent Resolve полковник американских ВВС Джон Дорриан, США предоставят определенное количество боеприпасов сирийским курдам из числа "Сил народной самообороны" (СНС), которые участвуют в операции по освобождению города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. Как заявил журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, решение американской администрации об оказании помощи курдским ополченцам неприемлемо и может иметь негативные последствия для самих США.