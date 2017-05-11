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США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране

Международная панорама
11 мая, 3:58 UTC+3

Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом Дональд Трамп заявил в ходе короткой встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным

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© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США будут работать с "украинскими партнерами" над мирным решением конфликта на юго-востоке страны. Об этом президент Дональд Трамп заявил 10 мая в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба Белого дома.

Их беседа состоялась после переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом. "Президент пообщался с министром иностранных дел, подтвердив поддержку Украины со стороны США и свое желание работать с нашими украинскими партнерами с целью мирно урегулировать конфликт", - сказали в Белом доме.

Пенс в свою очередь заверил Климкина в том, что Вашингтон "решительно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность". "Он подчеркнул, что минские договоренности остаются наиболее реальным путем к миру", - добавили представители администрации.

"Признательны за сильную поддержку Украины со стороны руководства США и свободного мира", - написал позже в Twitter сам Климкин.

Утром в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу сначала с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а затем с Трампом в Белом доме. Как сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, "госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса в осуществлении минских договоренностей".

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Персоны
Трамп, Дональд Климкин, Павел Анатольевич
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