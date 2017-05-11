США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране

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ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США будут работать с "украинскими партнерами" над мирным решением конфликта на юго-востоке страны. Об этом президент Дональд Трамп заявил 10 мая в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба Белого дома.
Их беседа состоялась после переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом. "Президент пообщался с министром иностранных дел, подтвердив поддержку Украины со стороны США и свое желание работать с нашими украинскими партнерами с целью мирно урегулировать конфликт", - сказали в Белом доме.
Пенс в свою очередь заверил Климкина в том, что Вашингтон "решительно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность". "Он подчеркнул, что минские договоренности остаются наиболее реальным путем к миру", - добавили представители администрации.
"Признательны за сильную поддержку Украины со стороны руководства США и свободного мира", - написал позже в Twitter сам Климкин.
Appreciate the strong support of Ukraine by the leadership of the U.S. and of the free world. @realDonaldTrump @VP #UnitedForUkraine pic.twitter.com/tSV8JZwTg4— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 мая 2017 г.
Утром в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу сначала с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а затем с Трампом в Белом доме. Как сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, "госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость достижения прогресса в осуществлении минских договоренностей".