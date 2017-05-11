В Праге прошел массовый митинг с требованием отставки министра финансов

ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Более 20 тысяч человек приняли в среду вечером участие в митинге на Вацлавской площади в центре чешской столицы. Они требовали от президента страны Милоша Земана немедленно принять отставку первого вице-премьера по вопросам экономики, министра финансов, миллиардера Андрея Бабиша, против которого выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов.

"Президент не в праве пренебрегать конституцией и затягивать с отставкой Бабиша, прошение о которой несколько дней назад подал ему премьер Богуслав Соботка. Действия Земана создают угрозу для демократии", - заявила организатор митинга, гражданский активист Шарка Фиалова.

Вацлавская площадь, по ее словам, давно не видела такого скопления народа. Выразить протест против действий президента пришли политики, парламентарии, общественные деятели и простые граждане. Было много молодежи.

Манифестанты скандировали "Бабиша в отставку" и "Бабиш, не ври". Некоторые из них призывали национализировать принадлежащие ему компании и выяснить, каким образом он стал обладателем второго по размерам среди чешских миллиардеров состояния.

Призывы к импичменту

В руках у митингующих были плакаты с оскорбительными для президента надписями "Милоша в корзину!" и "Конституция - не туалетная бумага". Они активно обсуждали вопрос, по какой причине глава государства не желает принять отставку Бабиша и нет ли в этом личной заинтересованности Земана. Звучали призывы к импичменту.

Митинги в регионах

Демонстрации с аналогичными требованиями прошли вечером того же дня в городах Брно (Южная Моравия), Пльзень (Западная Чехия), Либерец (Северная Чехия), Ческе-Будеевице (Южная Чехия), Злин (Южная Моравия) и Оломоуц (Северная Моравия). В общей сложности в них приняли участие около 7 тысяч граждан.

В Либерце, где находится совершающий поездку по республике Земан, митингующие завершили акцию протеста перед зданием отеля, в котором он остановился.

Срочное совещание

В ответ на эти манифестации глава государства созвал экстренную встречу руководителей политических сил, входящих в правительственную коалицию: Чешской социал-демократической партии, Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии, а также правоцентристского политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), которое создал и возглавляет Бабиш. Заседание состоялось в Либерце.

"Президент предложил (в интересах выхода из кризиса - прим. ТАСС) правительство без Бабиша и Соботки", - заявил по итогам совещания руководитель АНО. По словам Бабиша, возглавляемое им политическое движение готово к такому развитию событий. Лидеры социал-демократов и христианских демократов воздержались от комментариев, сообщив лишь, что должны обдумать предложение Земана.

Миллиардер вину не признает

Между тем Бабиш категорически отвергает выдвинутые против него обвинения, называя их политической провокацией перед намеченными на октябрь выборами в Палату депутатов (нижнюю палату парламента). Ее, как утверждает миллиардер, инициировали социал-демократы, председателем которых является Соботка.