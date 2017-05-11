В Праге прошел массовый митинг с требованием отставки министра финансов

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ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Более 20 тысяч человек приняли в среду вечером участие в митинге на Вацлавской площади в центре чешской столицы. Они требовали от президента страны Милоша Земана немедленно принять отставку первого вице-премьера по вопросам экономики, министра финансов, миллиардера Андрея Бабиша, против которого выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов.
"Президент не в праве пренебрегать конституцией и затягивать с отставкой Бабиша, прошение о которой несколько дней назад подал ему премьер Богуслав Соботка. Действия Земана создают угрозу для демократии", - заявила организатор митинга, гражданский активист Шарка Фиалова.
Вацлавская площадь, по ее словам, давно не видела такого скопления народа. Выразить протест против действий президента пришли политики, парламентарии, общественные деятели и простые граждане. Было много молодежи.
Манифестанты скандировали "Бабиша в отставку" и "Бабиш, не ври". Некоторые из них призывали национализировать принадлежащие ему компании и выяснить, каким образом он стал обладателем второго по размерам среди чешских миллиардеров состояния.
В руках у митингующих были плакаты с оскорбительными для президента надписями "Милоша в корзину!" и "Конституция - не туалетная бумага". Они активно обсуждали вопрос, по какой причине глава государства не желает принять отставку Бабиша и нет ли в этом личной заинтересованности Земана. Звучали призывы к импичменту.
Демонстрации с аналогичными требованиями прошли вечером того же дня в городах Брно (Южная Моравия), Пльзень (Западная Чехия), Либерец (Северная Чехия), Ческе-Будеевице (Южная Чехия), Злин (Южная Моравия) и Оломоуц (Северная Моравия). В общей сложности в них приняли участие около 7 тысяч граждан.
В Либерце, где находится совершающий поездку по республике Земан, митингующие завершили акцию протеста перед зданием отеля, в котором он остановился.
В ответ на эти манифестации глава государства созвал экстренную встречу руководителей политических сил, входящих в правительственную коалицию: Чешской социал-демократической партии, Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии, а также правоцентристского политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), которое создал и возглавляет Бабиш. Заседание состоялось в Либерце.
"Президент предложил (в интересах выхода из кризиса - прим. ТАСС) правительство без Бабиша и Соботки", - заявил по итогам совещания руководитель АНО. По словам Бабиша, возглавляемое им политическое движение готово к такому развитию событий. Лидеры социал-демократов и христианских демократов воздержались от комментариев, сообщив лишь, что должны обдумать предложение Земана.
Между тем Бабиш категорически отвергает выдвинутые против него обвинения, называя их политической провокацией перед намеченными на октябрь выборами в Палату депутатов (нижнюю палату парламента). Ее, как утверждает миллиардер, инициировали социал-демократы, председателем которых является Соботка.