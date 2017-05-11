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CNN: Fox News выплатил $45 млн отступных жертвам домогательств экс-главы телеканала

Международная панорама
11 мая, 4:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Cумма не включает деньги, выплаченные Роджеру Эйлсу за преждевременный разрыв с ним контракта и досрочную отставку

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НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Fox News с лета прошлого года выплатил в целом около $45 млн женщинам, обвинявшим в домогательствах и дискриминации по половому признаку бывшего главу этого американского телеканала Роджера Эйлса. Эти средства являются отступными за согласие не подавать на него в суд, сообщила в среду телекомпания CNN.

Она излагает содержание попавших в ее распоряжение финансовых документов Fox News. Приведенная выше сумма не включает деньги, выплаченные Эйлсу за преждевременный разрыв с ним контракта и досрочную отставку. По данным CNN, бывший глава телеканала получил около $40 млн, то есть зарплату и премиальные за оставшийся срок действия трудового соглашения.

Эйлс был вынужден подать в отставку в июле минувшего года из-за скандала, разразившегося после того, как две экс-ведущие телеканала Гретчен Карлсон и Мегин Келли обвинили его в домогательствах. Первая, в частности, заявила, что бывший шеф уволил ее из-за отказа вступить с ним в интимную связь. Когда она решила "положить конец дискриминационному обращению", Эйлс, по ее словам, стал добиваться ее отставки, а в июне прошлого года не продлил с ней контракт.

В сентябре того же года Fox News урегулировал исковые претензии Карлсон. По данным CNN, ей было предложено $20 млн в обмен на отзыв иска. Позднее со схожими обвинениями в адрес бывшего руководителя Fox News выступила еще одна ведущая - Андреа Тантарос. При этом, как сообщала газета The Wall Street Journal, Эйлса в домогательствах обвинили более десятка женщин.

76-летний Эйлс основал Fox News в 1996 году и бессменно возглавлял его до июля прошлого года. Этот телеканал входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и является влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении. Он считается главным конкурентом CNN.

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