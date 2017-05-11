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Коми: президент может уволить главу ФБР по любой причине

Международная панорама
11 мая, 5:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В прощальном письме к подчиненным, текст которого опубликовала телекомпания CNN, экс-директор ФБР заявил, что президент может сделать это и "вовсе без причины"

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Джеймс Коми

Джеймс Коми

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми в прощальном письме к подчиненным заявил, что давно подозревал президента США Дональда Трампа в способности без веских на то оснований отправить его в отставку. Об этом сообщила телекомпания CNN, разместившая текст данного послания.

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"Я долгое время считал, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или вовсе без причины. Я не стану тратить свое время попусту на размышления по поводу данного решения и того, каким образом оно было принято. Все уже свершилось, со мной все будет в порядке, хотя мне будет недоставать вас и общего дела", - говорится в письме.

Официальным основанием для решения уволить Коми стала утрата к нему доверия главы государства и профессиональные ошибки, совершенные на финальной стадии расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем.

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