Коми: президент может уволить главу ФБР по любой причине

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми в прощальном письме к подчиненным заявил, что давно подозревал президента США Дональда Трампа в способности без веских на то оснований отправить его в отставку. Об этом сообщила телекомпания CNN, разместившая текст данного послания.

"Я долгое время считал, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или вовсе без причины. Я не стану тратить свое время попусту на размышления по поводу данного решения и того, каким образом оно было принято. Все уже свершилось, со мной все будет в порядке, хотя мне будет недоставать вас и общего дела", - говорится в письме.

Официальным основанием для решения уволить Коми стала утрата к нему доверия главы государства и профессиональные ошибки, совершенные на финальной стадии расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем.