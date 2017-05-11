СМИ: хакеры из КНДР могли прибегать к кибератакам для похищения денег из банков

ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Хакеры из КНДР могли стоять за серией краж денег из банков более чем 30 стран в период между 2015 и 2017 годом. Об этом сообщил в четверг японский телеканал NHK со ссылкой на американскую компанию Symantec, которая специализируется на компьютерной безопасности.

В частности, согласно ее данным, вредоносная программа, предположительно запущенная хакерами из КНДР, на каком-то этапе поразила практически всю компьютерную систему Центрального банка Бангладеш. В результате был произведен перевод $81 млн на Филиппины, где эти деньги частично присвоили злоумышленники.

По сведениям экспертов Symantec, мошенники использовали при составлении своей программы те же идентификационные коды, которые применялись при взломе компьютеров компании Sony Pictures Entertainment в 2014 году. Как отмечает NHK, ФБР тогда предположило, что эта акция была совершена северокорейцами. Высказывалось мнение, что Sony Pictures Entertainment подверглась нападению за создание сатирического фильма о лидере КНДР.

Такие же коды, как сообщается, применялись и при кибератаке на один из банков Вьетнама, когда был причинен ущерб на $1 млн.