Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: хакеры из КНДР могли прибегать к кибератакам для похищения денег из банков

Международная панорама
11 мая, 5:44 дата обновления: 11 мая, 5:52 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Согласно данным американской компании Symantec, вредоносная программа на каком-то этапе поразила практически всю компьютерную систему Центрального банка Бангладеш

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Хакеры из КНДР могли стоять за серией краж денег из банков более чем 30 стран в период между 2015 и 2017 годом. Об этом сообщил в четверг японский телеканал NHK со ссылкой на американскую компанию Symantec, которая специализируется на компьютерной безопасности.

В частности, согласно ее данным, вредоносная программа, предположительно запущенная хакерами из КНДР, на каком-то этапе поразила практически всю компьютерную систему Центрального банка Бангладеш. В результате был произведен перевод $81 млн на Филиппины, где эти деньги частично присвоили злоумышленники.

По сведениям экспертов Symantec, мошенники использовали при составлении своей программы те же идентификационные коды, которые применялись при взломе компьютеров компании Sony Pictures Entertainment в 2014 году. Как отмечает NHK, ФБР тогда предположило, что эта акция была совершена северокорейцами. Высказывалось мнение, что Sony Pictures Entertainment подверглась нападению за создание сатирического фильма о лидере КНДР.

Такие же коды, как сообщается, применялись и при кибератаке на один из банков Вьетнама, когда был причинен ущерб на $1 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Визит Лаврова в Вашингтон подтвердил, что США и РФ настроены улучшать отношения
2
Суд огласит приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому
3
Обнаружено тело четвертого рыбака, погибшего на Урале
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама