Тиллерсон назвал успешной работу Арктического совета в период председательства США

ФЭРБАНКС (АЛЯСКА, США), 11 мая. /ТАСС/. Деятельность Арктического совета (АС) за два года председательства США была успешной. Такую оценку дал в среду госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, выступая на приеме в Фэрбанксе (штат Аляска) по случаю встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов АС: Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции.

"Для меня особая честь вместе с остальными отмечать двадцатилетие мира, стабильности и сотрудничества в Арктике, достигаемых с помощью АС. Я считаю, что прошедшие два года председательства Соединенных Штатов в Арктическом совете были успешными в немалой степени благодаря тем людям, которые присутствуют сейчас здесь", - подчеркнул Тиллерсон.

Глава внешнеполитического ведомства в этой связи отдал дань заслугам сенаторов-республиканцев Лизы Мурковски (от штата Аляска) и Дэна Салливана (Аляска), их однопартийца Дональда Янга, конгрессмена от этого штата в Палате представителей Конгресса. "Я счастлив, что эти три человека будут входить в состав нашей делегации завтра на министерской встрече АС", - сказал Тиллерсон, упомянув также губернатора Аляски Билла Уокера и его заместителя Байрона Маллотта.

Такие министерские сессии проходят раз в два года, и на них происходит передача председательства в совете. На нынешней встрече, уже 10-й по счету, полномочия председателя АС перейдут от США к Финляндии. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель секретариата АС Том Фрайс, "Финляндия представит на заседании ключевые положения своей программы действий на 2017-2019 годы".

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности, АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В работе совета участвуют шесть организаций, представляющих коренные народы: Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Российская ассоциация коренных народов Севера и Совет саамов.