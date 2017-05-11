Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон назвал успешной работу Арктического совета в период председательства США

Международная панорама
11 мая, 7:29 UTC+3 ФЭРБАНКС (АЛЯСКА США) 11, мая. /ТАСС

Такую оценку дал госсекретарь Соединенных Штатов, выступая на приеме в Фэрбанксе по случаю встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов АС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ФЭРБАНКС (АЛЯСКА, США), 11 мая. /ТАСС/. Деятельность Арктического совета (АС) за два года председательства США была успешной. Такую оценку дал в среду госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, выступая на приеме в Фэрбанксе (штат Аляска) по случаю встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов АС: Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции.

"Для меня особая честь вместе с остальными отмечать двадцатилетие мира, стабильности и сотрудничества в Арктике, достигаемых с помощью АС. Я считаю, что прошедшие два года председательства Соединенных Штатов в Арктическом совете были успешными в немалой степени благодаря тем людям, которые присутствуют сейчас здесь", - подчеркнул Тиллерсон.

Глава внешнеполитического ведомства в этой связи отдал дань заслугам сенаторов-республиканцев Лизы Мурковски (от штата Аляска) и Дэна Салливана (Аляска), их однопартийца Дональда Янга, конгрессмена от этого штата в Палате представителей Конгресса. "Я счастлив, что эти три человека будут входить в состав нашей делегации завтра на министерской встрече АС", - сказал Тиллерсон, упомянув также губернатора Аляски Билла Уокера и его заместителя Байрона Маллотта.

Такие министерские сессии проходят раз в два года, и на них происходит передача председательства в совете. На нынешней встрече, уже 10-й по счету, полномочия председателя АС перейдут от США к Финляндии. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель секретариата АС Том Фрайс, "Финляндия представит на заседании ключевые положения своей программы действий на 2017-2019 годы".

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности, АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В работе совета участвуют шесть организаций, представляющих коренные народы: Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Российская ассоциация коренных народов Севера и Совет саамов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Визит Лаврова в Вашингтон подтвердил, что США и РФ настроены улучшать отношения
2
Суд огласит приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому
3
Обнаружено тело четвертого рыбака, погибшего на Урале
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама