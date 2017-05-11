WP: Трамп решил уволить директора ФБР после слушаний в Сенате

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп принял решение уволить директора ФБР Джеймса Коми после его выступления на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США 3 мая, где речь шла в том числе о расследовании приписываемого России вмешательства в ход американских выборов. Об этом сообщила газета The Washington Post.

"Трамп давно сомневался в преданности и суждениях Коми и был взбешен тем, что, по его мнению, директор в последние недели ничего не делает для борьбы с утечками информации в федеральном правительстве. В прошлые выходные дни он принял решение: Коми должен уйти", - говорится в статье. По сведениям источников газеты, Трамп назвал "странным" выступление Коми в комитете Сената и, более того, упрекнул директора ФБР в "ханжестве".

"Коми, по мнению Трампа, использовал российское расследование, чтобы выставить себя мучеником", - пишет WP. В понедельник хозяин Белого дома дал поручение главе министерства юстиции США, в чьем подчинении находится ФБР, на бумаге изложить причины, по которым Коми должен быть отправлен в отставку.

Агентство Reuters в свою очередь сообщило о том, что Коми якобы отказался заранее раскрыть детали своего выступления на слушаниях в юридическом комитете, как того требовали министр юстиции, генеральный прокурор Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн. Этот отказ в Белом доме восприняли как нарушение субординации, что и подтолкнуло Трампа уволить главу спецслужбы. "Создалось впечатление, что он больше не способен выполнять свои обязанности", - утверждал неназванный представитель администрации.

Трамп отправил главу ФБР в отставку во вторник. Соответствующее решение он принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Последний занимал пост директора спецслужбы менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.